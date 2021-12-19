/666977/تعرف-على-مواعيد-الأجازات-الرسمية-لعام-2022

تعرف على مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2022 ، من الأشياء الهامة التي تشغل بال الكثير من المصريين، وخاصة الموظفيين بالمصالح الحكومية والخاصة، هي مواعيد الأجازات الرسمية التي تعلن عنها الدولة، وذلك لتنظيم أوقاتهم في الغالب لقضاء الخروجات مع أولادهم وأقاربهم، والاستمتاع بأوقات راحتهم من العمل، الأمر الذي تلاحظه الحكومة مع بداية كل عام ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن الأجازات التي تمنحها للموظفين.

دوت الخليج

وخلال الساعات الماضية جرى بحث مكثف على موقع البحث جوجل، بشأن مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2022.

تعرف على مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2022

في هذا الصدد يصدر مجلس الوزراء بيانه حول العطلات الرسمية، كما تُعلن وزارة التعليم عن أجازاتها الرسمية التي تمنحها للطلاب والتعليم العالي، وهذا ما يستعرضه موقع «دوت الخليج» خلال السطور القليلة الماضية:-

ـ تبدأ السنة بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق يوم 7 يناير 2022.

مواعيد الأجازات الرسمية لعام 2022

ـ عيد الشرطة المصرية الذي يوافق يوم 25 يناير ولكن هذا العام سوف يتم تأجيله ليوم 28 يناير الموافق ليوم الخميس.

ـ عيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل من كل عام، ويتم تأجيل ليومالخميس الموافق 29 أبريل 2022.

ـ عيد العمال وتكون الأجازة الرسمية له يوم السبت 1 مايو 2022.

ـ عيد شم النسيم الموافق يوم الاثنين 3 مايو 2022.

ـ ثورة 30 يونيو يحتفل بها المصريين هذا العام يوم 1 يوليو ليوافق يوم الخميس.

ـ عيد الثورة والذي يوافق يوم السبت 24 يوليو 2022.

ـ يوم 6 أكتوبر يوافق عيد القوات المسلحة توافق يوم الأربعاء 2022.

الإجازة الرسمية لـ عيد الفطر المبارك: توافق يوم من الأربعاء 12 مايو إلى الأحد 16 مايو 2022.

إجازة عيد الأضحى المبارك: توافق يوم من يوم السبت ١٧ يوليو إلى الجمعة ٢٣ يوليو 2022.

العطلات الرسمية لـ رأس السنة الهجرية: توافق يوم الخميس ١٢ أغسطس 2022.

الاجازة الرسمية لـ المولد النبوي الشريف: توافق يوم الاثنين ١٨ أكتوبر 2022.