ميار الببلاوي بعد وفاة والدتها: «عايزة أسيب الدنيا وأمشي..كل اللي بنحبهم هناك»

/666970/ميار-الببلاوي-بعد-وفاة-والدتها-عايزة-أسيب-الدنيا-وأمشيكل-اللي-بنحبهم-هناك

وجهت الإعلامية ميار الببلاوي، رسالة مؤثرة لجمهورها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنها تتمنى مفارقة الحياة بسبب قسوتها عليها بعد رحيل والدتها.

دوت الخليجيرصد رسالة ميار الببلاوي الجمهور بعد وفاة والدتها

وكتبت ميار الببلاوي، قائلة: «أنا بجد تعبت عاوزة ارتاح عاوزه أسيب الدنيا ، وأمشي كل الى بنحبهم هناك وهناك مفيش حقد ولا ظلم ولا وجع قلب اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وامتنى ما دام الموت خير لى وارزقنى حسن الخاتمة».

وكانت قد أعلنت الببلاوي وفاة والدتها من أشهر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت: «أمي في ذمة الله».

ميار الببلاوي تدافع عن حلا شيحة بعد أزمتها مع الحجاب

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية ميار الببلاوي من أول الداعمين للفنانة حلا شيحا، إثر أزمتها مع الحجاب الذي جعلها في مرمى انتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من النجوم والنقاد.

وكتبت الببلاوي، مدافعة عن خلال شيحة: «كنت زعلانة أوي لما حلا شالت الحجاب وكنت بدعيلها بظهر الغيب، ولما رجعت للفن حسيت إنها غير متزنة، وأنها تعرضت لصدمة ضربت أساس عقيدتها، وشجعها اللي حواليها وكأنهم كانوا بيدعموها».

وأضافت: «حلا شيحة ذاقت حلاوة الطاعة، لحد ما تزوجت معز مسعود، وأنا أعرفه من خلال كورس كنا بناخده في بيروت في بداية حجابي مع عمرو خالد، الحب والسند مع بذرة الإيمان والتقوى ظهر على حلا».

وتابعت: «حلا من جواها حلو أوي، والقائمين على الفيلم ناس محترمين، ووافقت على التصوير وحصلت على أجرها، ولكن التمس لأخيك 70 عذرًا فإن لم تجد فـ 100، وأغلب ظني إن حلا شيحة عايزة تحرق مراكب العودة مرة تانية ومش قصدها أي إساءة لأي فنان».