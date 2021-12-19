/666971/أحمد-فتوح-يزين-التشكيل-الأفضل-في-بطولة-كأس-العرب

انتهت بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 بفوز منتخب الجزائر باللقب للمرة الأولى، وذلك بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان ياسين إبراهيمي لاعب منتخب الجزائر تمكن من الفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة وجاء معه في المركز الثاني يوسف البلايلي، فيما جاء أكرم عفيف لاعب منتخب قطر في المركز الثالث.

أما جائزة الهداف سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس، وذلك بعدما سجل 5 أهداف خلال البطولة.

وتم الإعلان عن التشكيل الأفضل في البطولة والتي ضم لاعب واحد من منتخب مصر، لاعبين من منتخب المغرب، وعدد 4 لاعبين من منتخب الجزائر، لاعبين من منتخب تونس ومثلهم من منتخب قطر.

وجاء التشكيل الرسمي الأفضل في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: رايس وهاب إمبولحي

خط الدفاع: سعد الشيبي، جمال بلعمري، أحمد أبو الفتوح، بدر بانون

خط الوسط: ياسين إبراهيمي، يوسف المساكني، عبد العزيز حاتم

خط الهجوم: يوسف البلايلي، سيف الدين الجزيري، أكرم عفيف

تاريخ مشرف للمنتخب المصري الأول في بطولة كأس العرب بعد الخروج من المربع الذهبي في نسخة 2021

نجح المنتخب المصري في التأهل للدور النصف نهائي، بالمربع الذهبي للمنتخبات العربية، في بطولة كأس العرب 2021 قطر، بعد رحلة قوية من بداية البطولة حتى الإقصاء من نصف النهائي واحتلال المركز الرابع.

صال وطال المنتخب المصري في بطولة كأس العرب في أقوى نسخها منذ انطلاقة البطولة، من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، في 1963، ليحل عام 2021 ويحتضن الاتحاد الدولي لكرة القدم البطولة.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب كلا من المنتخب الجزائري، والمنتخب اللبناني، والسوداني، والتي افتتح بها الفراعنة بالفوز على الشقيق اللبناني، بهدف نظيف.

تأهل المنتخب المصري للدور السادس عشر من البطولة، بعد التصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على لبنان بهدف، والسودان بخماسية، والتعادل مع بطل النسخة الحالية المنتخب الجزائري بهدف مقابل هدف.

العاشرة للبطولة والخامسة للفراعنة

ويشارك المنتخب المصري في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب للمرة الخامسة بتاريخ الفراعنة، لكنها مشاركة تختلف عن بقية المشاركات، حيث أن نسخة 2021 تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعد غياب 9 أعوام.

أولى مشاركات المنتخب المصري في بطولة كأس العرب كانت مع النسخة الخامسة للبطولة، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 1988.

ونجح المنتخب المصري في أول مشاركاته بالبطولة العربية في الوصول إلى الدور نصف النهائي، ومواجهة منتخب سوريا الذي أقصى الفراعنة بركلات الترجيح، قبل أن يخسر أمام العراق بالمباراة النهائية.