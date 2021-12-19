/666973/دينية-النواب-تنظم-زيارة-ميدانية-لمسجد-الخازندارة-الأثري بمحافظة-القاهرة

نظمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، زيارة ميدانية اليوم الأحد، لمسجد الخازندارة بحى الساحل بمحافظة القاهرة، للوقوف على حالة المسجد الأثرى وتفقد ما يحتاجه من أعمال صيانة وترميم.

دوت الخليج

وتأتى الزيارة الميدانية بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت عزيز، بشأن ترميم مسجد الخازندارة بحى الساحل فى محافظة القاهرة، حيث إن المسجد يُعد من أقدم مساجد المنطقة الشمالية بالقاهرة ورمزا من رموز الآثار الإسلامية.

وضم وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، والنائبات عبير نصار، ودعاء سليمان، وسهير القاضي، أعضاء اللجنة، ورافقهم النائب أبانوب عزت عزيز، مقدم طلب الإحاطة ونائب دائرة الساحل، والنائب محمد عبد الرحمن راضي، وبحضور هويدة صالح أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وحسن حسين وشادي صلاح، الباحثين في اللجنة.

دينية النواب تنظم زيارة ميدانية لمسجد الخازندارة الأثري بمحافظة القاهرة

ووافق وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عدد من ممثلي وزارات الأوقاف والسياحة والآثار والتنمية المحلية.

واستمع وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلي ممثلي وزارتي الأوقاف والآثار بخصوص حالة المسجد وما يحتاجه من أعمال تطوير وصيانة وترميم.

وقال الدكتور عزت ياسين، إمام مسجد الخازندارة، إن المسجد يحتاج أعمال صيانة وترميم وتجديد، ومنها أن يتم إزالة اللون الخارجي والعودة للون الأصلي للمسجد، وترميم الشروخ في بعض الأعمدة والجدران، وعمل عزل في السطح، متابعا: "النجارة كلها تحتاج لصيانة، بالإضافة إلي بعض أعمال الصيانة في الشيخيخة".

وقال النائب أبانوب عزت عزيز، مقدم طلب الإحاطة بشأن ترميم مسجد الخازندارة بحى الساحل فى محافظة القاهرة، إن المسجد يُعد من أقدم مساجد المنطقة الشمالية بالقاهرة ويعد رمزا من رموز الآثار الإسلامية، وهو مسجد تاريخي، ويحتاج لأعمال ترميم وصيانة، موجها الشكر للجنة الدينية علي اهتمامها بتفقد المسجد بعد مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع سابق للوقوف علي حالته علي أرض الواقع.

فيما، تحدث النائب محمد عبد الرحمن راضي، نائب شبرا وروض الفرج، مؤكدا أهمية مسجد الخازندارة من الناحية الدينية والأثرية، حيث يعد من المساجد الإسلامية التاريخية، ويهم كل أهالي شبرا والساحل، كما أن أول كلية أصول الدين بالأزهر تم إنشائها بهذه المسجد"، مشيرا إلى الموقع المتميز للمسجد حيث والذي لم يمض على تأسيسه مائة عام، وتم تسجيله كأثر من الآثار الدينية، موضحا أن المسجد يحتاج لصيانة وترميم ودهانات، ولا توجد به أي أخطار.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس الوفد البرلماني، إن اللجنة حرصت علي تفقد مسجد الخازندارة الأثري للوقوف علي حالته وما يتطلبه من أعمال ترميم وصيانة، لافتا إلي أن وزارتي الأوقاف والآثار ستقومان بتنفيذ الأعمال، حيث ستقوم وزارة الآثار بتحديد ما يحتاجه المجلس من الناحية الأثرية ومتابعة ذلك، وتقوم الأوقاف بالتنفيذ وتحديد التكلفة، مشيرا إلي أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن الزيارة ويتضمن توصيات بشأن ترميم وصيانة المسجد، وستتابع ما سيتخذ من إجراءات.