/666982/مفيدة-شيحة-وسهير-جودة-يتعاونان-في-برنامج-جديد-بعنوان-الستات

تستعد كل من الإعلامية مفيدة شيحة، وصديقتها الاعلامية سهير جودة، للتعاون معا في برنامج تليفزيوني جديد، بعنوان «الستات»، أتى ذلك بعد اعتذارهما عن تقديم برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا».

تحيا مصريرصد تفاصيل برنامج الستات لمفيدة شيحة وسهير جودة

ويعرض برنامج «الستات»، بداية من العام المقبل 2022، على قناة النهار، وكانت قد نشرت مفيدة شيحة صورة من كواليس تصوير الإعلان الدعائي للبرنامج ظهرت فيها مع سهير جودة، وكتبت: «من برومو برنامج الستات مع حبيبتي، بداية جديدة».

مفيدة شيحة وسهير جودة يودعن برنامج «الستات ميعرفوش يكدبو»

وكان قد ودعن كلا من الإعلامية مفيدة شيحة وصديقتها سهير جودة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبو» الذي يعرض على قناة cbc بعد مرور 10 أعوام على تقديمهم العمل.

وكشفت شيحة في إحدى التصريحات الصحفية أن السبب وراء توقفها عن تقديم البرنامج، وقالت إنها حاليًا تقضي فترة إجازة من أجل الراحة، موجهة الشكر لكل طاقم البرنامج، ووعدت الجمهور بعودتها خلال الفترة المقبلة بعمل مميز.

هبة الأباصيري وإيمان عز الدين ينضمان لـ الستات مايعرفوش يكدبوا

وبعدها أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبو» عن انضمام مذيعات جدد بديلات لكلا من مفيدة شيحة وهبة الأباصيري، وهما الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين مع بقاء الإعلامية منى عبدالغني ومن المقرر أن ينطلق العمل في ثوبه الجديد بداية من السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على قناة CBC.

برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

يشار إلى أن سهير جودة قد شاركت في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا الذي بدأ عرضه عام 2011 علي فضائية cbc وهو برنامج نسائي يومي يضم فقرات تم المرأة منها الطبخ والمكياج والموضة بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد والقضايا الاجتماعية ويوجد بالبرنامج فقرة خاصة بالضيوف الذين يتم محاولتهم حول كل ما يخص الأسرة والمرأة.