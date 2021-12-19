تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ دينا المقدم وأمير بشرى على عضوية لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

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دوت الخليج وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للزملاء الأعزاء دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة المقبلة.

هذا ويسعى موقع دوت الخليج إلى تقديم خدمات إخبارية تنال رضا القارئ بشكل مستمر، وتطوير شكل ومضمون القوالب الخبرية والتقريرية، والتنويع بين المواد المقروءة والمرئية، الأمر الذي ينوي مجلس تحرير الموقع برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، تطويره ليشمل تقديم نشرة لأخبار نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باعتبراهم أحد أهم مكونات العمل البرلماني والسياسي والحزبي في البلاد. ويحافظ دوت الخليج على إحداث حالة توازن ملحوظة، بين الوجبات الإخبارية المتنوعة التي تهدف لإطلاع القارئ على كل ماهو جديد في أقسام الاقتصاد والبنوك والرياضة والفن والثقافة والحوادث والأخبار العربية والعالمية، وفي هذا الإطار نستهدف تسليط الضوء على الجهود البرلمانية المستحقة للقوى الوطنية التي تلعب أدوارا فارقة على المسرح السياسي والبرلماني خلال الفترة الحالية، حيث يعد الموقع قراءه بنشرة إخبارية شاملة عن جهود وأنشطة وتحركات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أظهر القائمون على موقع دوت الخليج حرصا شديدا خلال الفترة الماضية على إعداد وتطوير مجموعة من التقارير الإخبارية والنشرات الشاملة التي تناول خلالها جهود عديد من القوى والكيانات الحزبية الوطنية، وتقديم ملخصات مدققة عما يجري تحت قبة مجلس النواب وداخل أروقة مجلس الشيوخ، ونشاط النواب المميزين، وهي الخدمة الإخبارية التي يعتزم الموقع الارتقاء بها لتتناول أخبار فرسان وكوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويضع مجلس تحرير دوت الخليج نصب أعينه مجموعة من الثوابت المهنية والمعايير التي تحكم تسليط الضوء على الأنشطة والأخبار والتقارير المجردة التي يقوم بها كيان بحجم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو مايعززه امتلاك الموقع المقومات الكاملة والاستعدادات الفنية والتقنية والخبرات التحريرية، التي تمكنت خلال الفترة الماضية، من إعداد مجموعة من المواد الخبرية المصورة والنشرات المقروءة والمرئية، في هيئة نشرات وسلسلة حلقات للفيديو، وملخصات سياسية ورياضية وفنية ومنوعات، الأمر الذي لاقى حالة قبول ملحوظ واهتمام لافت من قبل جمهور قراء الموقع.

تؤدي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أدوارا استثنائية جبارة في الارتقاء بالشأن السياسي والحزبي في البلاد، عبر جهود فائقة لأعضاءها الذين ينتشرون في أروقة المجلس للاضطلاع بالمهام التشريعية الجليلة والجهود الخدمية لصالح المواطنين وبينهما أدوارا رقابية قوية في مواجهة مسؤولي الأجهزة التنفيذية، وهو الأمر الذي يعد مادة خصبة لتقديم النشرات الإخبارية المكثفة والمحترفة بشأنها.