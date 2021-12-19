الصور السينمائية لفيلم «برا المنهج» تلفت أنظار المشاهدين بالعرض الخاص

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حازت الصور السينمائية لفيلم «برا المنهج»، الذي يخوض بطولته الفنان ماجد، على إشادات عدد كبير من المشاهدين المتواجدين في العرض الخاص للعمل، وكانت العنوان الأبرز اللافت للإنتباه منذ أن بدأ الفيلم في الانطلاق عبر المهرجانات الدولية والعالمية.

دوت الخليج يرصد الصور السينمائية لفيلم برة المنهج التي حازت على إشادات المشاهدين

وليست هذه المرة الأولى، لمدير التصوير أحمد بشارى، في لفت أنظار الحاضرين لأعماله الفنية، فشهد العرض العالمي لفيلم «برا المنهج» خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية جملة إشادات، فضلا عن فيلم «قمر 14» الذي علقت صوره السينمائية في أذهان الحضور.

أبطال فيلم برا المنهج

فيلم «برا المنهج»من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

أحداث فيلم «برة المنهج»

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

فيلم قمر 14

بينما تدرو أحداث فيلم «قمر 14» في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

والعمل من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري