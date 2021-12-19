عاجل.. سرعة الرياح 70 كم.. الأرصاد تحذر سكان 15 محافظة من أمطار رعدية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن البلاد تتعرض لمنخفض جوى قادم من البحر المتوسط، لافتة إلى أن هذا المنخفض الجوى يؤثر علينا بقيم ضغطية منخفضة، وبالتالى يعمل على تأثر البلاد برياح جنوبية غربية.





ولفتت "شاكر"، خلال تصريحاتها مع قناة "eXtra news"، إلى أن المنخفض الجوى يتسبب أيضًا في نشاط للرياح ويعمل على جلب رمال مثارة وأتربة من الصحراء الغربية، وتتراوح سرعتها من 40 إلى 70 كيلومتر في الساعة، وتؤثر على كافة المناطق والسواحل الشمالية، والقاهرة، ومدن القناة، وأيضًا سيناء. وذكرت أنه هذه الرياح ستؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية. وعن المحافظات التى ستتعرض لسقوط الأمطار اليوم، شددت على أن العديد من محافظات السواحل الشمالية ستتعرض لأمطار تترواح شدتها من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، وتقل تدريجيا مع مساء اليوم ويمتد تأثيرها على القاهرة والوجه البحرى وتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

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