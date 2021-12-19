نائب رئيس الحرس الوطنى الكويتى يشيد بإنجازات مصر تحت قيادة السيسى

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أكد السفير المصرى، خلال اللقاء على متانة وخصوصية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتم استعراض أبرز مجالات التعاون ذات الاهتمام المُشترك.
كما نقل السفير شلتوت، تقدير مصر لدولة الكويت الشقيقة ولدورها الداعم لمصر خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أشاد الشيخ أحمد نواف الأحمد بالإنجازات الكبيرة التى تحققت فى مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى كان لها بالغ الأثر على منطقة الوطن العربى، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون الوثيق بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
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