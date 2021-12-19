المتحف المصرى الكبير يستقبل 23 قطعة آثرية ضخمة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، إن المتحف استقبل من المتحف المصرى بالتحرير ومنطقتى آثار سقارة والإسماعيلية، 23 قطعة آثرية ضخمة من بينها جدار ضخم من الحجر الجيرى تمثل نصوص للأهرامات خاصة بالملكة عنخ اسن بيبى الثانية من عصر الدولة القديمة مقسم إلى 269 قطعة، تمهيدا لعرضها بقاعات العرض الرئيسية.





ومن جانبه أوضح الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الآثرية بالمتحف المصرى الكبير، أنه من بين أهم هذه القطع تمثال ضخم من الجرانيت يمثل الملكة حتشبسوت فى وضع الركوع تقدم أوانى التطهير، بالإضافة إلى لوحة كبيرة من الحجر الجيرى نقش عليها الألقاب الملكية للملك سنفرو، ولوحة أخرى مميزة للملك أخناتون والملكة نفرتيتي، وثلاث لوحات كبيرة الحجم بالنقش البارز من مقبرة رع حتب من عصر الدولة القديمة، ولوحتان من الجرانيت الوردى لباب عليه نقش يصور الملك رمسيس الثانى فى الوضع الأوزريرى مرتديا التاج الأحمر.

وأشار الدكتور عيسى زيدان المدير العام التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، إلى أن فريق العمل من المتحف والمجلس الأعلى للآثار، وثق وأحرى أعمال الترميم الأولى وتغليف القطع الأثرية التى كانت مخزنة بمخزن آثار سقارة، وذلك قبل عملية نقلها والتى من بينها مجموعة من 269 قطعة حجرية تمثل جدار عليه نصوص للأهرامات خاصة بالملكة عنخ اسن بيبى الثانية من عصر الدولة القديمة، مؤكدا أن فريق العمل سيقوم فى القريب العاجل بترميم وتجميع تلك القطع داخل القاعة الرئيسية.

وأضاف الدكتور عيسى زيدان، أنه تم أيضا استلام وتغليف ونقل مجموعة من الأبواب الوهمية الملونة، وموائد للقرابين، بالإضافة إلى تمثال الملك امنمحات الأول من متحف الإسماعيلية وذلك بعد اتخاذ الأساليب العلمية لحماية وتامين تلك القطع أثناء عملية النقل.

وأضاف أنه جارى الآن ترميم وصيانة القطع الثقيلة بمركز ترميم الآثار بالمتحف تمهيدا لنقلها إلى قاعات العرض الرئيسية ووضعها فى أماكن عرضها النهائي.