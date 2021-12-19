غلق جزئى لكوبرى تحيا مصر وتحويلة مرورية لنقل الحركة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، أنه نظرًا للقيام بأعمال الصيانة الدورية لكوبرى "تحيا مصر" الملجم على محور روض الفرج والتى تشمل تغيير فواصل الكوبرى.





قررت المحافظة غلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى، والاتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا غلق كامل لمدة ساعتين اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021، وحتى الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر. وأمرت المحافظة بغلق الاتجاه القادم من الكورنيش ومناطق شبرا إلى الدائرى مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر، وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم، وغلق الاتجاه القادم من الدائرى إلى الكورنيش ومناطق شبرا مع تنفيذ تحويلة مرورية لنقل الحركة على الاتجاه الآخر اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر، وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر نفس اليوم.

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