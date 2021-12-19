محافظ دمياط توجه بحصر أراضى الأوقاف لاستكمال إجراءات التصالح

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم الأحد، مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وممثلى هيئة الأوقاف والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، لمناقشة ملف التصالح فى مخالفات البناء.





وفى سياق متصل، وجهت محافظ دمياط، تعليماتها إلى ممثل هيئة الأوقاف بدمياط، بعمل حصر دقيق للأراضي المملوكة إلى الهيئة داخل نطاق المحافظة بعد صدور قرار بحظر التعامل على أملاكها، وذلك حتى تتمكن الوحدات المحلية من استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء. كما أكدت على تذليل جميع العقبات التى قد تعوق استكمال تلك الخطوات، لتنفيذ المحاور المتعلقة بطلبات التصالح.

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