الرعاية الصحية: تطبيق نظام متكامل لسلامة المرضى بمستشفى الكرنك فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركة فريق الصيدلة الإكلينيكية المتميز بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، ضمن مبادرة الرعاية الصيدلية (ممارسة دوائية متميزة - 100 مشروع تطويرى)، وذلك من خلال إعداد مشروع يختص بحوكمة استهلاك المضادات الحيوية ورعاية الأطفال حديثى الولادة.





يأتى ذلك فى إطار تكليفات الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بشأن استكمال الخطوات الجادة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآتها الصحية، وتأهيل مقدمى الخدمة الطبية، للتعامل وفق الأدلة الاسترشادية المحدثة والمعايير الدولية بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، وضمان تطبيقها على الوجه الأكمل.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أن "مستشفى الكرنك الدولى" تشارك كإحدى مستشفيات هيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر مع هيئة الدواء المصرية فى المبادرة التى أطلقتها تحت عنوان الرعاية الصيدلية (ممارسة دوائية متميزة - 100 مشروع تطويرى)، وذلك ضمن أكثر من 30 مستشفى مشارك بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

وتابع البيان: انقسم المشروع الذى شارك به فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولى، إلى عدة مراحل متتالية، وقد اجتاز فريق الصيدلة الإكلينيكية المراحل التأهيلية والتدريبية بتميز، فيما يقوم الفريق بتطبيق ومتابعة النتائج والمؤشرات على أرض الواقع، وذلك تحقيقا لأفضل النتائج والممارسات الصيدلية بشكل عام، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بشكل خاص.

واستكمل البيان: يأتى هذا المشروع، فى إطار استحداث الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق نظام الحوكمة الإكلينيكية والتى تعد من أهم المحاور الأساسية لعمل الهيئة، بما يحقق أمن وسلامة المريض، والذى يتحقق فى الشأن الصيدلى بتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التى تساهم فى الاستخدام الآمن للدواء.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية يضمن أن الرعاية الصحية التى تقدم من خلال شبكة مقدمى الخدمات الصحية بتلك المنشآت هى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، والذى يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية.

وأضاف السبكى، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا وممارسات الصحة العالمية، وتعنى أن جميع المسئولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من أطباء وصيادلة كوادر تمريضية، وغيرهم من مقدمى الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميهم يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية الخدمات الطبية المقدمة بمنشآتها الصحية.