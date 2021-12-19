نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى "دار النسور المصرية" لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة ، دون إستلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سدادها ، والإدعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح المصدر أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، والمتضررين على علم بذلك ، وقام بتأسيسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية ، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع ، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية، وعلى المتضررين التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لحفظ أحقيتهم فى أموالهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر أمني: مشروع إسكان دار النسور المصرية لا يتبع وزارة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.