/666976/ضبط-عاطل-لقيامه-بالإتجار-بالأسلحة-في-المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على شخص بحوزته 16بندقية ضغط هواء، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على شخص بحوزته 16 بندقية ضغط هواء في المنوفية

القبض على المتهم

أشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (مالك محل لأدوات الصيد - كائن ببندر بركة السبع) بالإتجار فى الأسلحة محدثة الصوت وضغط الهواء، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافه والقبض عليه وبحوزته (16بندقية ضغط هواء مختلفة الأشكال والأحجام، 890 علبة طلقات ضغط هواء، 400 طلقة صوت، 3 منزلق طبنجة، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى) ، وبمواجه المتهم أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على شخص تعدي على أبنه، بسلاح أبيض، سكين، مما أدى لوفاته في الحال بمحافظة الغربية.

بيع المنزل

وبالمعاينة والفحص لأجهزة الأمنية، أتضح حدوث مشادة بين المتوفى ووالده، لخلافات عائلية، رغبة الضحية فـى بيع المنزل محل إقامتهما واعتراض والده" قام على إثرها والده بالتعدى عليه بسلاح أبيض، سكين، فأحدث إصابته التى أودت بحياته على الفور.

اعترافات المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية تم استهدافه وأمكن القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأشار بسابقة قيام الضحية بالتعدى عليه بالضرب أكثر من مرة.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.