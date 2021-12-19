/666978/علاء-قريطم-- تسوية-البنك-الزراعي-الديون-عن-الفلاحين-تعكس-احساس-القيادة-السياسية-بالمواطن-البسيط

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، المبادرة الجديدة التى أطلقها البنك الزراعي والتى تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، وأنها تساهم في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

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وأكد قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن هذه المبادرة تأتى من منطلق احساس القيادة السياسية بالمواطن البسيط والفلاح في الظروف الاستثنائية التي مرت علي البلاد في ظل جانحة كرورنا ،موجها التحية والتقدير للقيادة السياسية والحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قائلاً" للرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يشعر بالمواطنين.

علاء قريطم : الصادرات الزراعية حققت طفرة غير مسبوقة في ظل جائحة كورونا

ولفت قريطم، إلى أنه رغم ظروف جائحة كورونا وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال العام الماضى (عام الجائحة)، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، طبقا لتقرير رسمى لوزارة الزراعة.

كما أكد النائب علاء قريطم أهمية هذه المبادرة خاصة أنها تقرر الإسقاط الكامل لمديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30/11/2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل وأنه سيتم استكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في 30/11/2021، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر مشيداً بهذه المبادرة التى يصل إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين وأن إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30/11/2021، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل. كما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 ملايين جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.

وطالب النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب الحكومة الاستمرار فى دعم الفلاح المصري، ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية ر وذلك بغرض تحسين أحوال الفلاح .