/666981/أمل-رمزي-تستنكر-بيان-الحكومة-الألمانية-وتؤكد--تدخل-سافر-في-الشأن-الداخلي-المصري

أستنكرت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بيان الحكومة الألمانية لمطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين يحاكمون على جرائم أرتكبوها .

دوت الخليج

وثمنت رمزى، بيان وزارة الخارجية المصرية لرفضه التدخل الألماني في الشأن الداخلي، مشيرة إلى أن بيان الخارجية اتسم بالقوة والحسم في، مواجهة التدخل السافر من الحكومة الألمانية.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيان لها، أننا جميعا نرفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي أو أي اجراء من شأنه المساس بالسيادية المصرية أو أن يتم مناقش أحد القضايا الداخلية من جانب أي جهة خارجية، مشيرة إلى أن مطالبة الخارجية الألمانية بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة أمام القضاء المصري غير مقبول ويعد أمر ساذج في ظل سيادة الدولة المصرية .

أمل رمزي: لا يمكن لأي جهة أن تتدخل في منظومة القضاء

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على مدى نزاهة القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في منظومة القضاء أو مطالبته بالإفراج عن شخص معين حيث يوجد دستوري مصري يضمن استقلاله وينظم عمله وإجراءات قانونية يعمل وفقا لها. وشددت رمزي، على أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت من عدم التدخل في شؤون الدول أو أوضاعها الداخلية واحترام سيادة الدول منذ قديم الأزل ولذلك لابد وأن تكون المعاملة بالمثل ولا تتدخل الدول أيا كانت في الشأن الداخلي المصري .