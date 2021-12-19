/666989/وزير-الرياضة-ينيب-معاونه-لحضور-افتتاح-البطولة-العربية-للجولف

اناب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية ؛لحضور افتتاح البطولة العربية للجولف الـ 40 ، والذي شهد طابور عرض للمنتخبات المشاركة في البطولة ورفع علم البطولة وكلمات الاتحادين العربي والمصري ووزارة الشباب والرياضة ولعب ضربة البداية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي الكلمة التي ألقاها أحمد جمعه معاون الوزير نيابة عن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد فيها أن تنظيم مصر البطولة العربية للجولف ،يأتي ضمن توجه الدولة المصرية لتنشيط السياحة الرياضية، حيث تعتبر سياحة الجولف من أهم أنواع السياحة في العالم.

المنتخبات المشاركة

وانطلقت البطولة على ملعب دريم لاند مدينة السادس من أكتوبر ، بمشاركة 13 دولة هى : جمهورية مصـرالعربية والجمهورية التونسية و الجماهيرية الليبية ودولة قطر و الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان والمملكة السعودية ومملكة البحرين وجمهورية لبنان ودولة الكويت ودولة فلسطين والمملكة الأردنية ودولة العراق ، فيما غابت عن البطولة المملكة المغربية و هى من أقوى الدول العربية فى لعبة الجولف و صاحبة اللقب فى 2019 و ذلك لظروف الحظر الجوى. يتنافس فى البطولة خمسة و أربعون لاعب من أقوى لاعبى الجولف فى المنطقة العربية.

حفل الافتتاح بحضور رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى ورئيس الاتحاد المصري المهندس ايمن حسين ونائبه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي تيمور أبو الخير، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الاتحادات العربية والسفراء ،ومدير نادى جولف دريم لاند الدكتور حفنى حجازى ،وممثلين عن الشركات الراعية .

انطلاقة الجولة الأولى

وبدأت الجولة الأولى من البطولة اليوم تستمر الجولات أربعة لمدة أربعة ايام تنتهى يوم الأربعاء بمشاركة أربعة لاعبين من مصر وهم : دين نور نعيم بطل العرب فردى فى 2019و حسن سعيد بطل العرب ناشئبن فى 2013 و عمر محفوظ بطل الناشئين فى مصر 2014 و ماجد عبد التواب بطل الناشئين فى قبرص 2016.