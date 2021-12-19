/666993/إئتلاف-إنكار-الذات-يعلن-قائمة-المرشحين-لانتخابات-الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-تفاصيل

أعلن إئتلاف "إنكار الذات" عن الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة، برئاسة المهندس سامح فهمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحضر 25 عضواً من أعضاء الإئتلاف للحديث عن الأمور المتعلقة بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة وتطويرها بطريقة عالمية كما يحدث مع الدول المتقدمة.

وجاء الإتفاق خلال اجتماع اليوم على بعض الأمور وهي كالتالي:

توقيع ميثاق شرف ملزم امام الجميع وسوف يتم عرضة في المؤتمر الصحفي الخاص بالإئتلاف.

الحرص على المصلحة العامة وعدم التفكير في المصلحة الخاصة لأي فرد داخل الإئتلاف، ويكون التفكير فقط بشئون كرة القدم المصرية، واختيار العناصر التي ستقود قائمة إنكار الذات خلال الفترة المقبلة للجبلاية.

الأهداف الهامة ستكون التكتل لوضع خطة إستراتيجية للنهوض بكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وفقا لسياسات الدولة المصرية، وأهمية الإستعداد لإستضافة البطولات الكبرى والمناسبات بصورة تليق بمكانة مصر في الجمهورية الجديدة، والنهوض بالمنتخبات الوطنية والتحكيم المصري.

يرحب الإئتلاف بتواجد كل المهتمين بكرة القدم من أجل تطويرها خلال الفترة المقبلة من أعضاء الجمعية العمومية أو الكوادر الرياضية المهتمة بكرة القدم.

تم الإتفاق على أسماء المرشحين لقائمة إئتلاف غنكار الذات وهم:

المهندس سامح فهمي رئيساأ، اللواء مجدي اللوزي نائباً، وعضوية كلا من الأستاذ محمد الطويلة، الكابتن أحمد حسن، المهندس ماجد نجاتي، المهندس عدلي القيعي، المستشار حسين عبده، الدكتورة رانيا علواني لمقعد المرأة.

وسوف يتم عرض مؤتمر صحفي غداً الأثنين في تمام الثالثة عصراً بعد تقديم الأوراق للترشح للانتخابات المقبلة.

ربيع ياسين: رحلت عن تدريب منتخب مصر بمؤامرة من أحمد مجاهد.. وساهمت في ظهور إبراهيم عادل موهبة بيراميدز

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه حزين من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بسبب المؤامرات التي كانت تقام ضده.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “الاتحاد المصري لكرة القدم قام بعمل مؤامرة غير مفهومة من أجل الإطاحة بي من منصبي وأنا لم أخطئ تماما، ولكنهم كانورا يرغبوا في رحيلي عن منتخب الشباب”.

انتخابات الجبلاية

وزاد “عملت بكل إخلاص مع منتخب مصر وأتمنى أن تعمل المدربين مثلما كنت أعمل خلال فترة تواجدي، لأنني أخلطت لأعلى درجة وهذا أمر طبيعي أقوم بفعله بشكل مستمر خلال أي مكان أتواجد به”.

وواصل “كنت أحد أسباب ظهور إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على الساحة الرياضية، وتحدثت مع جميع المسئولين أن هذا اللاعب سيكون له شأن كبير في كرة القدم المصرية”.

وتابع “تواجدت في كل مكان في مصر من أجل الحصول على المواهب من القرى والأماكن المتواجد بها اللاعبين أصحاب المهارة، ولم أفعل أي شئ يخالف ضميري المهني حتى يتم رحيلي بهذا الشكل”.

واختتم “حزين بسبب الطريقة التي رحلت بها ولكن راضي عن نفسي تماما كل الرضى لأنني لم أقصر يوما ما في عملي”.