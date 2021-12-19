/666994/محافظ-سوهاج-يتابع-الموقف-التنفيذي-لتبطين-ترعة--الجزيرة--بطول-21-كيلو-وتكلفة-77-مليون-جنيه

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لأعمال تبطين ترعة " الجزيرة " وتفرعاتها بمركز طما، بإجمالي أطوال 21 كليو و100 متر، بتكلفة 77 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع وجاء في إطار متابعة المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة . وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن عملية ترعة " الجزيرة " تشمل ترعة الجزيرة بطول 8 كيلو و900 متر، وفرع كوم العرب بطول 2.9 كليو متر، وفرع الجزيرة بطول 3.3 كيلو متر، وترعة سلامون بطول 980 متر، وترعة حمادة بطول 3.2 كيلو متر، وفرع حمادة بطول 1.8 كيلو متر . ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة خلال التنفي.

جامعة سوهاج تشارك بمعرض الاخشاب بالقاهرة

على جانب اخر شاركت جامعة سوهاج، فى معرض القاهرة الدولى للأخشاب والماكينات Cairo wood show فى دورته السادسة، والذى أقيم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر وإستمر لمدة ٤ أيام.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن مشاركة طلاب الجامعة تأتى فى ضوء إهتمام غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بربط طلاب الجامعات والأقسام الفنية بالواقع العملى، وإشراكهم بشكل إيجابى للتعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأثاث.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مثل هذه المؤتمرات تعزز فرص دعم صناعة الأخشاب في مصر، وتحرك عجلة المبيعات بشكل قوى لتشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه تم إستعراض الجديد في مجالات ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والتكنولوجيا والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد الصناع لتعميق الصناعة من خلال زيادة المكون المحلى.

وأوضحت الدكتورة ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، أنه شارك بالمؤتمر ١٨ طالب من الكليات التي تدرس المهارات والحرف الخشبية بكليات الآثار بقسم الترميم، والتعليم والتكنولوجيا، والتربية النوعية، وبعض الخريجين والطلاب أصحاب المشروعات الحرفية التي تعتمد على الأخشاب والدهانات الخشبية مثل الريزين، مضيفاً أن ذلك يأتى في إطار التعاون بين مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بسوهاج، مما يسمح للطلاب والحرفيين التعرف على المواد الخام ومكملات الصناعة الخاصة بصناعة الأخشاب ويؤهلهم لإقامة مشروعات حرفية متميزة.