/666997/طارق-رضوان-عن-بيان-ألمانيا القضاء-المصري-شامخ-ولا-يقبل-الوصاية-من-أحد

استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشدة التصريحات الصادر عن الخارجية الألمانية بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري، ودعوتها للإفراج عن متهمين علي ذمة جرائم، معتبرا اياه تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن المصري.

دوت الخليج

وقال رضوان، في تصريحات صحفية، إن مصر دوله ذات سيادة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وقضائها مستقل ولا سلطان عليه، معتبرا التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية بأنها خروج سافر علي مقتضيات العمل الدبلوماسي.

طارق رضوان: القضاء المصري شامخ ولا يقبل الوصاية من أحد

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القضاء المصري شامخ ولا يقبل الوصاية من أحد، والقاضي لا يتحرك ولا يصدر أحكاما إلا بنا يرضي ضميره دوت أي تدخل أو حسابات أخري.

وطالب طارق رضوان، ألمانيا بمراجعة موقفها والعدول عما أدلت به، فلن ولم يقبل أحد هذه التدخلات، ومثلما ترفض "برلين" التدخل في شؤونها عليها التعامل بالمثل.

بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الحكومة الألمانية

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية بيان لها ترفض فيه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأضافت الوزارة في بيانها: ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

واختتمت: هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.