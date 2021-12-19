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أمل سلامة تطالب بتطوير البنية التحتية لمنطقة دير برج العرب الأثري

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طالبت  النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب، الاهتمام بالبنية التحتية لمنطقة دير برج العرب الأثري ، موضحة انه واحد من منطقة جذب السياح وبه العديد من المناطق الجاذبة، مؤكدة انه من اهم الاديرة شهرة عالميا في موسوعة جينيس وهناك مياه للعلاج في هذا الدير .

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة أمل سلامة بشأن البنية التحتية لمنطقة دير برج العرب الأثري

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دير برج العرب الاثري 

واكدت سلامة خلال لقاء لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود بمحافظ الاسكندرية ، ان هذا الدير به أيادي عاملة كثيرة وحل مشكلته ستساعد العمالة، مطالبة بتحديد وقت زمني للانتهاء من أعمال البنية التحتية من الصرف الصحي.

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وعلق اللواء محمد شريف محافظ الاسكندرية ان هذا الدير مكان اثري مهم كما انه يوجد هناك اثار معرضة للخطر منذ اكثر من ١٥ سنة، مضيفا ان العمل جاري لحفر ٣٠ بئر لامتصاص المياه الجوفية.

وشدد المحافظ ان الرئاسة مهتمة بدير برج العرب لاهميته الأثرية ، مشيرا الي ان هناك خطابات رسمية لعملية حفر الآبار.

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ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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