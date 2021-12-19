/667003/أحمد-السعدني-ينضم-لأبطال-مسلسل-اتجاه-إجباري-لمنة-شلبي-برمضان-2022

انضم الفنان أحمد السعدني لأبطال مسلسل منة شلبي الجديد «اتجاه إجباري»، والذي من المقرر أن تشارك بهوفي السباق الرمضاني 2022، بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.

دوت الخليجيرصد انضمام أحمد السعدني لمسلسل اتجاه إجباري

ويستعد صناع عمل «اتجاه إجباري» للبدء في تصوير العمل في مطلع يناير المقبل، وهو مكون من 15 حلقة، ويخوض بطولته بجانب أحمد السعدني الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود.

الفنانة منة شلبي

وتخوض الفنانة منة شلبي خلال هذه الفترة فيلم جديد بعنوان «من أجل زيكو» بجانب كلا منةعمرو عبد الجليل، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

منة شلبي تقتحم مجال المسرح بـ«العفريتة»

ومن ناحية أخري، تستعد الفنانة منى شلبي خلال الفترة القادمة للتفرغ لعمل مسرحي جديد يجمعها بالسناريست الشهير أيمن بهجت قمر تحت عنوان «العفريتة»، التي تعد أولى تجاربها المسرحية، وهي من أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويواصل صناع العمل في الفترة الحالية التحضيرات النهائية والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين.

منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الـEmmy 2021

وسبق ونشر المخرج عمرو سلامة البوستر الرسمي لمسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مرفق عليه صورة للنجمة منة شلبي، وعلق عليها قائلا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة”

وتابع عمرو سلامة كاشفا عن صناع العمل، فقال: “المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، المسلسل إخراج محمد شاكر وإنتاج شركة فيلم فاكتوري