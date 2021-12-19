استمرار تعطيل الدراسة غدا بجمع مدارس مطروح

جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا الإثنين، بجميع مدارس المحافظة.



جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدا الإثنين، بجميع مدارس المحافظة. يأتى القرار نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية، استمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية غدا الإثنين.

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