الطيب: الدعوات الغربية لتقنين الشذوذ والتحول الجنسى سطو على حق الدين

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن دعاوى الحقوق والحريات، لتقنين الشذوذ والتحول الجنسى وغير ذلك من الأفكار غير المقبولة شرقيا ولا دينيا ولا إنسانيا، لهو سطو على حق الإنسانية والحياة فى استمرارهما كما أرادهما الله.





وقال شيخ الأزهر- خلال استقباله السفير أچبت چوبتيه سفير الهند لدى القاهرة، اليوم الأحد- إن ما نشهده الآن من غزو ثقافى غربى لمجتمعاتنا الشرقية والذى هبّ علينا كالغيوم السوداء الداكنة بدعاوى الحقوق والحريات، لتقنين الشذوذ والتحول الجنسى وغير ذلك من الأفكار غير المقبولة شرقيا ولا دينيا ولا إنسانيا، لهو سطو على حق الإنسانية والحياة فى استمرارهما كما أرادهما الله، وازدواجية فى تفسير حقوق الإنسان، وتعديا على حق الشرق فى اتباع الدين واعتباره مرجعا أصيلا لرفض هذا الطوفان من الأفكار المنحرفة.

وأضاف أنه على الرغم من أن الحضارة الشرقية والغربية لا يتشابهان وبينهما الكثير من الاختلافات فى الأصول والقيم، إلا أن هذا لا يمنع تقاربهما وانفتاحهما للحوار والعيش معا، بشرط أن يأتى ذلك فى إطار احترام الثقافة والقيم الشرقية، وتفهم طبيعة الاختلاف الذى سنه الله لتسيير أعمال هذا الكون.

وتعليقا على اللقاء، أكد فضيلة الإمام الأكبر أن الشعبين المصرى والهندى تربطهما علاقات قوية منذ آلاف السنين، نتج عنها تبادل علمى وثقافى وأدبى واجتماعى، موضحا أن الأزهر يسعد باستضافة طلاب الهند داخل أروقة معاهده وجامعته، مشيرًا إلى أن الطالب الهندى من أكثر الطلاب تميزًا فى الدراسة فى جامعة الأزهر، وقد لمس ذلك بنفسه خلال عمله بجامعة الأزهر أستاذًا ورئيسًا، ومدى اعتنائهم بالتراث وتحصيل العلوم الشرعية والعربية.

من جانبه، أعرب السفير الهندى عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدًا متابعته لما يقوم به الأزهر من جهود لمكافحة التطرف والتشدد ونشر صحيح الدين الإسلامى، موجها الشكر للإمام الأكبر على استضافة طلاب الهند بجامعة الأزهر، حيث يصل عددهم إلى 332 طالبًا فى مختلف الكليات والتخصصات، وأنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الهند والأزهر فى المستقبل.

وأكد السفير الهندى، أنه سعيد بما رآه فى مصر من احترام وضمانة ممارسة العقائد المختلفة، مضيفا أنه خلال تواجده فى مصر لمس مشاعر الصداقة والحب والأخوة الحقيقية من جانب كل المصريين على اختلاف فئاتهم، وهذا قلما يجده خلال عمله الدبلوماسى فى بلاد العالم المختلفة.