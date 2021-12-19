الصغرى 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحى على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة وتهب رياح جنوبية باردة على معظم أنحاء البلاد تصل الى حد العاصفة.





تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحى على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة وتصل سرعات الرياح الى 40 كم /س وترفقها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم/س بحيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، تبدأ من المنطقة الغربية عند مرورها بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحرى وسيناء والسواحل الشمالية وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلًا إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

وتشهد البلاد طقس باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس غدًا تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة 60 %، وتكون رعدية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الإثنين :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 15 العظمى والصغرى 9

السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 19 للعظمى والصغرى 12

شمال الصعيد 15 للعظمى والصغرى 6

جنوب الصعيد 19 للعظمى والصغرى 9