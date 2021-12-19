رئيس مجلس الدولة يؤكد أهمية قناة السويس الجديدة ومشروع أنفاق القناة

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أهمية مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع أنفاق القناة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم وغيره من المشروعات القومية الكبرى، تعزز من الأمن القومى المصرى، وتأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية فى ظل الجمهورية الجديدة.





جاء ذلك خلال ترؤس المستشار محمد حسام الدين لوفد رفيع المستوى لعدد من قاضيات وقضاة مجلس الدولة، فى زيارة لهيئة قناة السويس ومشروع أنفاق القناة، حيث قام الوفد بجولة ميدانية بالهيئة والمجرى الملاحى للقناة، وكان فى استقبالهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح مجلس الدولة - فى بيان اليوم الأحد - أن وفد قضاة مجلس الدولة، والذى ضم الأمين العام للمجلس المستشار طه كرسوع، استعرض خلال الزيارة الأهداف الاستراتيجية لمشروع توسعة القناة.

وتعرف الوفد على أهمية إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة، بما يؤدى إلى خفض تكلفة الرحلات البحرية وزيادة معدلات الأمان الملاحى بإيجاد قناة بديلة تضمن عدم توقف الملاحة عند وقوع أى حادث طارىء وكذلك تقليل الانحناءات بالمجرى الملاحى، على نحو من شأنه رفع درجة ترتيب وتصنيف قناة السويس وزيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحى رئيسى عالمى فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى ما تحقق بالفعل من زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية باليوم، مقارنة بحوالى 77 سفينة باليوم فى السابق، وتحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة فقط بدلا من 18 ساعة.

فى السياق، أعرب رئيس مجلس الدولة عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار اهتمام إدارة المجلس بزيادة الوعى لدى قاضيات وقضاة مجلس الدولة بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع الخطة العامة لرفع كفاءة القاضى الإدارى بالمجلس وإلمامه بما يدور فى الوطن وآخر المستجدات.

ولفت إلى أهمية مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع الانفاق على الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن هذه الزيارة تكتسب أهمية إضافية كونها شملت ولأول مرة القاضيات الجديدات اللائى صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينهن فى مجلس الدولة.

وأكد المستشار محمد حسام الدين تقديره العميق للفريق أسامة ربيع وكذلك فريق العمل المشارك فى إنجاح هذا المشروع الضخم بكافة جوانبه والوصول به إلى الغايات المرجوة، بحسب الخطة الاستراتيجية للدولة ورؤيتها المستقبلية فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الوثيق بين مجلس الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها هيئة قناة السويس.