عاجل.. السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير الموانئ على امتداد السواحل المصرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسى، بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافى بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجارى مع مختلف دول العالم، خصوصًا ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

من جانبه، عرض المهندس كامل الوزير، الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، لا سيما ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذلك أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولى الساحلى.

كما تم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلاً عن ربطه بالقطار الكهربائى السريع.

وعرض وزير النقل، أيضًا مستجدات تطوير ميناء دمياط، خصوصًا تعميق الممر الملاحى وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء “محطة تحيا مصر 1″ لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة فى البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.