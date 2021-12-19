محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وأنطونيو كونتى مدرب توتنهام التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الــ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وجاء النجم المصرى محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول، حيث يقود الهجوم ضد السبيرز، لتنفى التقارير التى أشارت مؤخرا إلى اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون

خط الوسط: مورتون، ميلنر، كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا

تشكيل ليفربول

تشكيل ليفربول

تشكيل توتنهام ضد ليفربول

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: ديفيز ، داير ، سانشيز

خط الوسط: ريان سيسينيون ، وينكس ، ندومبيلي ، ايمرسون

خط الهجوم: ديلي آلي، سون هيونج مين، هاري كين

تشكيل توتنهام

تشكيل توتنهام

توتنهام ضد ليفربول

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 41، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ويخوض ليفربول مباراة توتنهام باحثا عن استمرار الانتصارات للانقضاض على صدارة الدوري الإنجليزي في انتظار تعثر مانشستر سيتي المتصدر.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، أصحاب المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

يستهدف توتنهام حصد نقاط المباراة الثلاث رغم النقص العددي في صفوفه بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعديله ترتيبه في الدوري الإنجليزي.

والتقي ليفربول مع توتنهام 57 مرة في مسابقة الدوري الإنجليزي، فاز الريدز في 27 مباراة، وخسر في 15، وتعادل الفريقان في 15 مواجهة.