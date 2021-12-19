/667000/التدريب-التمهيدي-لرؤساء-وسكرتيري-الأنديه-للعام-الروتاري-2021-2022-صور

قام محافظ المنطقة ٢٤٥١ ياسر نشأت بافتتاح أول دوره تمهيدية لرؤساء وسكرتيري الأنديةPre-Pets تحت قياده المحافظ القادم الدكتور عماد عبد الوهاب و ذلك لكافة أندية المنطقة ٢٤٥١ بمركب الباشا بالقاهرة .

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وتتضمنت الدوره رؤية و أهداف محافظ قادم عماد عبد الوهاب، كما تتضمن التدريب الدورات التعليمية الأساسية فى فن أظهار صورة مشرفة للأندية و القيادة و الإدارة الفعالة بالإضافة إلي كيفية أن نصبح أنديه روتاريه نشيطة ومتميزة و القياده الرائدة و الإدارة الفعاله للنوادي الروتاريه من خلال مناقشات مثمرة من الرؤوساء و السكرتريين.

كما قام محافظ سابق أسامة الأحمر بإلقاء كلمة ختامية و إنهاء الندوة.

قام بالتدريب كل من : محافظ قادم عماد عبد الوهاب مدرب المنطقه ريم عبد المجيد رئيس سابق طارق ميشيل رئيس سابق هشام البدوى رئيس سابق دينا قطب سليمان رئيس سابق مروة الجبوري

كما حضر التدريب محافظ منتخب لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ أيمن نزيه، وسكرتير المنطقة مايسة زيدان، وسكرتير المنطقة القادم مروان منتصر ،ورئيس مؤتمر المنطقة القادم ماهر قاسم ، وأمين صندوق المنطقة القادم عادل عبد الشافى، ومعاون محافظ قادم باكينام الرملاوي.