/667004/تشكيل-مباراة-ليفربول-وتوتنهام-محمد-صلاح-عل-رأس-تشكيل-الريدز

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتوتنهام، بعد لحظات في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثاممنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأعلن الجهاز الفني للفريقين، عن تشكيل فريقيهما لمباراة اليوم، والتي يبحث عنها الفريقين لتحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء. تشكيل ليفربول أمام توتنهام: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون خط الوسط: مورتون، ميلنر، كيتا خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا تشكيل توتنهام أمام ليفربول: حراسة المرمى: لوريس خط الدفاع: ديفيز - داير - سانشيز خط الوسط: ريان سيسينيون - وينكس - ندومبيلي - ايمرسون خط الهجوم: ديلي آلي - سون هيونج مين - هاري كين

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