وكيل المجلس الأعلي للإعلام: وجود مدونة للسلوك الإعلامي يتوافق مع الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان«فيديو»

/667005/وكيل-المجلس-الأعلي-للإعلام-وجود-مدونة-للسلوك-الإعلامي-يتوافق-مع-الاستراتجية-الوطنية-لحقوق-الإنسانفيديو

أبدى الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توافقه مع رؤية النائب عمرو عزت، وأهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامى يسير عليها الجميع، وهو الأمر الذى انتبه له المجلس الأعلى منذ الإنشاء فى 2017 ويعمل خلال الفترة الأخيرة على التوعية بشأنها وأن يكون لدى جميع العاملين بالمجال الإعلامى وعى بها، مشيرا إلى أن وجود المدونة أيضا يتوافق مع الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وبنودها المختلفة على مستوى التحديات والنتائج، مؤكدا على أن المجلس يعمل على التوعية بها بشكل أكبر وأوسع.

دوت الخليج يرصد تعليق صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلي للإعلام بشأن مدونة السلوك الاعلامي ولفت الكاتب الصحفى صالح الصالحى، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بها تنظيم الإعلام بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية، والتى من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذى يتم العمل على تثقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التى تهمه، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور وقانون المجلس الأعلى يتم وضع المعايير والأكواد اللازمة لضبط العملية الإعلامية وبما تتوافق مع تطورات المرحلة الحالية وتم إصدار العديد من الأكواد والمعايير الجديدة ولا نزال أمام مشاريع جديدة للأكواد مثل الطفل ونشر الجريمة. انشاء مدونة للسلوك الإعلامي جاء هذا خلا اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الإعلام المصرى ورؤية مصر 2030، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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