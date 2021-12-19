/667006/مانشستر-سيتي-يضرب-نيوكاسل-برباعية-والتعادل-السلبي-يحسم-لقاء-تشيلسي-وولفرهامبتون

انتهت أحداث مبارتي مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد، ومباراة توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون، منذ لحظات في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق مانشستر سيتي الفوز بنتيجة قوية وصعبه على نيوكاسل بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب سانت جيمس بارك.

سجل روبين دياش الهدف الأول في الدقيقة 5، وجاء جواو كانسيلو بالهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل رياض محرز الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 64، وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الرابع والأخير في اللقاء في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يواصل مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 44 نقطة، من أصل 18 مباراة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل في ترتيب الدوري عند النقطة 10، من أصل 18 مباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، زينشنكو

فى الوسط: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا، محرز

يقود الهجوم: جيسوس وسترلينج

ويجلس على دكة البدلاء كل من «ستيفن، ستونز، آكي، جوندوجان، جريليش، فرناندينيو، فودين، بالمر، ويلسون إسبراند».

نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل يحل توتنهام في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، من أصل 18 مباراة، فيما يحل ولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف بين الفريقين.

وجاء فريق البلوز بتشكيل قوي في لقاء اليوم ولكن بدون نتائج في نهاية المباراة بسبب غياب البلجيكي روميرو لوكاكو هداف الفريق في الفترة الأخيرة.

تشكيل تشييلسي في المباراة:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: أزبيليكويتا - سيلفا - روديجر - جيمس

فى الوسط: كانتي - تشالوبا - ألونسو - ماونت

الهجوم: بوليسيتش - زياش