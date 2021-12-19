/667007/مصطفي-شعبان-ننتظر-مشاهدة-نجم-سينمائي-من-ذوي-الهمم-وقادرون-باختلاف-تساعدهم-علي-الاندماج-في-المجتمع

قال الفنان مصطفي شعبان، ان هناك العديد من المواهب يمتلكها ذوو الهمم في شتي المجالات وهم بالفعل قادرون علي صنع المعجزات مضيفا "أنا شايف يقدر يطلع منها كمان بطل سينمائي كبير وحصل قبل كدة وكان في أفلام كتير وشوفنا أبطال في كل المجالات من ذوي الهمم".

دوت الخليج

واوضح شعبان، أنه كانت هناك صعوبة في البداية لتقبل المجتمع فكرة دمج أصحاب الهمم؛ ولكن مع انطلاق احتفالية قادرون باختلاف وتسليط الإعلام ومؤسسات الدولة الضوء على ذوي الهمم بدأت تطوير الفكرة وتقبل الآخر.

مصطفي شعبان: ننتظر مشاهدة نجم سبنمائي من ذوي الهمم.. وقادرون باختلاف تساعدهم علي الاندماج في المجتمع

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها حزب مصر اكتوبر برئاسة د. جيهان مديح تحت عنوان "بالهمة نقدر"، تقديرا لجهود ذوي الهمم وتميزهم في أبرز المجالات.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والنواب أبرزهم النائبة جهاد إبراهيم من ذوي الهمم، والفنان مصطفى شعبان، والإعلامية إيمان عز، وعدد من القيادات السياسية الشابة

وأكدت د. جيهان مديح، أن تنظيم الاحفالية جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة المصرية وتوجهاتها في هذا الإطار، منوهة بأن هذه الاحتفالية تحمل شعار "بالهمة نقدر "، على أن يتم التواصل بشكل دوري مع أصحاب الهمم.

وخلال الاحتفالية، حاورت الإعلامية رحمة خالد من أصحاب الهمم، الفنان مصطفى شعبان، بجانب عبد الرحمن عرام، من ذوي الهمم واختتمت الاحتفالية بتكريم رحمة خالد التي تعد أول إعلامية من ذوي الهمم، وعبدالرحمن عرام مذيع المستقبل، والنائبة جهاد إبراهيم، بجانب تكريم الأم المثالية نشوى حسين.