«تستحقون وبجدارة»..نوال الزغبي تهنىء المنتخب الجزائري بكأس العرب 2021

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دوت الخليج يرصد رسالة نوال الزغبي للمنتخب الجزائري

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ألف مبروك للمنتخب الجزائري الفوز ببطولة كأس_العرب_2021، تستحقون وبجدارة عقدنا العزم ان تحيا الجزائر».

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة «نقطة انتهى» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبها.

وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها (نحنا لبعض) هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".

نوال الزغبي تتألق بحفل بغداد

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة نوال زغبي مؤخرًا بحفل غنائيًا في بغداد ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، والتي قامت خلاله بتقبيل العلم العراقي أمام الجمهور بالعراق وهي اللفتة التي أحدثت ضجة حولها وتعرضت لإشادات عريمة بسببها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعربت نوال الزغبي عن سعادتها بذلك الحفل، اذ شاركت مجموعة صور مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ليلة من العمر، ووقفة تاريخية مرسخة بمسيرتي الفنية، شكرًا.. ⁧‫العراق‬⁩ شكرًا.. الجمهور العراقي الرائع فعلًا أنتم جمهور ⁧‫عكس الطبيعة‬⁩”.

نوال الزغبي تثير غضب الجمهور

وأثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي غضب الجمهور في الساعات القليلة الماضية، وتعرضت لحملة هجوم شنيعة بأحدث تدوينتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: “الله مثل الاوكسجين. لا يمكنك رؤيته ، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة”.

وبعد دقائق من نشرها بدأ الهجوم على نوال الزغبي من قبل الجمهور من خلال خاصية التعليقات والتي جاءت على النحو الأتي: “«ليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالآخرة، ولكن الأكسجين مؤقت الحاجة له، التغريدة غير موفقة.. ما بيصير تشبيه الله عز وجل بأي شيء كان، لأنه رب العالمين خالق كل شيء.. بعرف أنها نية طيبة كتبتيها، بس ها الشيء خطأ”.