«تستحقون وبجدارة»..نوال الزغبي تهنىء المنتخب الجزائري بكأس العرب 2021

/667008/تستحقون-وبجدارةنوال-الزغبي-تهنىء-المنتخب-الجزائري-بكأس-العرب-2021
حرصت الفنانة نوال الزغبي على تهنئة الشعب الجزائري بحصول المنتخب على كأس كاس العرب لعام 2021.
دوت الخليج يرصد رسالة نوال الزغبي للمنتخب الجزائري
وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ألف مبروك للمنتخب الجزائري الفوز ببطولة كأس_العرب_2021، تستحقون وبجدارة عقدنا العزم ان تحيا الجزائر».
هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة «نقطة انتهى» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبها.
وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها (نحنا لبعض) هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".
نوال الزغبي تتألق بحفل بغداد
على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة نوال زغبي مؤخرًا بحفل غنائيًا في بغداد ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، والتي قامت خلاله بتقبيل العلم العراقي أمام الجمهور بالعراق وهي اللفتة التي أحدثت ضجة حولها وتعرضت لإشادات عريمة بسببها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأعربت نوال الزغبي عن سعادتها بذلك الحفل، اذ شاركت مجموعة صور مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوها “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ليلة من العمر، ووقفة تاريخية مرسخة بمسيرتي الفنية، شكرًا.. العراق شكرًا.. الجمهور العراقي الرائع فعلًا أنتم جمهور عكس الطبيعة”.
نوال الزغبي تثير غضب الجمهور
وأثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي غضب الجمهور في الساعات القليلة الماضية، وتعرضت لحملة هجوم شنيعة بأحدث تدوينتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فكتبت نوال الزغبي عبر تويتر: “الله مثل الاوكسجين. لا يمكنك رؤيته ، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة”.
وبعد دقائق من نشرها بدأ الهجوم على نوال الزغبي من قبل الجمهور من خلال خاصية التعليقات والتي جاءت على النحو الأتي: “«ليس كمثله شيء.. الله تحتاجينه بالآخرة، ولكن الأكسجين مؤقت الحاجة له، التغريدة غير موفقة.. ما بيصير تشبيه الله عز وجل بأي شيء كان، لأنه رب العالمين خالق كل شيء.. بعرف أنها نية طيبة كتبتيها، بس ها الشيء خطأ”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تستحقون وبجدارة»..نوال الزغبي تهنىء المنتخب الجزائري بكأس العرب 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.