/667009/وزير-البترول-السابق-يترشح- لرئاسة-اتحاد-الكرة

أعلن سامح فهمي وزير البترول السابق، عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، مع قائمة قوية شكلها لخوض الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرحب الإئتلاف بتواجد كل المهتمين بكرة القدم من أجل تطويرها خلال الفترة المقبلة من أعضاء الجمعية العمومية أو الكوادر الرياضية المهتمة بكرة القدم.

وجاء الإتفاق خلال اجتماع اليوم على بعض الأمور وهي كالتالي:

توقيع ميثاق شرف ملزم امام الجميع وسوف يتم عرضة في المؤتمر الصحفي الخاص بالإئتلاف.

الحرص على المصلحة العامة وعدم التفكير في المصلحة الخاصة لأي فرد داخل الإئتلاف، ويكون التفكير فقط بشئون كرة القدم المصرية، واختيار العناصر التي ستقود قائمة إنكار الذات خلال الفترة المقبلة للجبلاية.

الأهداف الهامة ستكون التكتل لوضع خطة إستراتيجية للنهوض بكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وفقا لسياسات الدولة المصرية، وأهمية الإستعداد لإستضافة البطولات الكبرى والمناسبات بصورة تليق بمكانة مصر في الجمهورية الجديدة، والنهوض بالمنتخبات الوطنية والتحكيم المصري.

وستكون القائمة مكونه من:

المهندس سامح فهمي على منصب الرئيس، اللواء مجدي اللوزي نائباً، وعضوية كلا من النائب محمود حسين ومحمد الطويلة، وأحمد حسن، المهندس ماجد نجاتي، المهندس وعدلي القيعي، المستشار حسين عبده، الدكتورة رانيا علواني لمقعد المرأة.

وسوف يتم عرض مؤتمر صحفي غداً الأثنين في تمام الثالثة عصراً بعد تقديم الأوراق للترشح للانتخابات المقبلة.

حفل الافتتاح بحضور رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى ورئيس الاتحاد المصري المهندس ايمن حسين ونائبه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي تيمور أبو الخير، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الاتحادات العربية والسفراء ،ومدير نادى جولف دريم لاند الدكتور حفنى حجازى ،وممثلين عن الشركات الراعية .

انطلاقة الجولة الأولى

وبدأت الجولة الأولى من البطولة اليوم تستمر الجولات أربعة لمدة أربعة ايام تنتهى يوم الأربعاء بمشاركة أربعة لاعبين من مصر وهم : دين نور نعيم بطل العرب فردى فى 2019و حسن سعيد بطل العرب ناشئبن فى 2013 و عمر محفوظ بطل الناشئين فى مصر 2014 و ماجد عبد التواب بطل الناشئين فى قبرص 2016.