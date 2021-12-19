صالح الصالحى يتحدث لـ دوت الخليج عن مشاركته بمناقشات إعلام الشيوخ لإنشاء مدونة السلوك الإعلامى.. فيديو

/667013/صالح-الصالحى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مشاركته-بمناقشات-إعلام-الشيوخ-لإنشاء-مدونة-السلوك-الإعلامى-فيديو

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الإعلام المصرى ورؤية مصر 2030، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

دوت الخليج

هذا وأبدى الكاتب الصحفى صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال تصريحاته على موقع دوت الخليج، توافقه مع رؤية النائب عمرو عزت، وأهمية أن نكون أمام مدونة للسلوك الإعلامى يسير عليها الجميع، وهو الأمر الذى انتبه له المجلس الأعلى منذ الإنشاء فى 2017 ويعمل خلال الفترة الأخيرة على التوعية بشأنها وأن يكون لدى جميع العاملين بالمجال الإعلامى وعى بها، مشيرا إلى أن وجود المدونة أيضا يتوافق مع الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان وبنودها المختلفة على مستوى التحديات والنتائج، مؤكدا على أن المجلس يعمل على التوعية بها بشكل أكبر وأوسع.

ولفت الكاتب الصحفى صالح الصالحى، إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط بها تنظيم الإعلام بداية من إصدار التراخيص حتى صدور الأكواد والمعايير المنظمة للعملية الإعلامية، والتى من خلالها يتم تحديد العلاقة بين الحرية والمسئولية الإعلامية وحق المجتمع الذى يتم العمل على تثقيفه وتوعيته بشأن جموع القضايا التى تهمه.

صالح الصالحى يتحدث لـ دوت الخليج عن مشاركته بمناقشات إعلام الشيوخ لإنشاء مدونة السلوك الإعلامى

وتابع الصالحي، أنه تم اصدار كود لتغطية حوادث الانتحار، منوها أن عملية الاكواد متغيرة ومتطورة ونعمل على تطويرها بما يتفق مع الوقت الحالي.