إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي غياب لاعب خط الوسط، تياجو ألكانتار عن مواجهة توتنهام بالدوري، وذلك بسبب إصابتة بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي غياب ألكانتار عن صفوف ليفربول وينضم لقائمة المصابين بالفيروس وهم، فيرجيل فان دايك، وهندرسون وفابينيو.

ويلعب ليفربول حاليا أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي ومتأخر بهدف نظيف، ودخل الريدز في قائمة الفرق التي تأثرت بالغيابات بسبب فيروس كورونا مؤخراً.

وسيتم عمل إجتماع عاجل بين أندية الدوري الإنجليزي والرابطة من أجل معرفة مستقبل الدوري بعد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

تشكيل مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح عل رأس تشكيل الريدز

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتوتنهام، بعد لحظات في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثاممنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريقين، عن تشكيل فريقيهما لمباراة اليوم، والتي يبحث عنها الفريقين لتحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون

خط الوسط: مورتون، ميلنر، كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا

تشكيل توتنهام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: ديفيز - داير - سانشيز

خط الوسط: ريان سيسينيون - وينكس - ندومبيلي - ايمرسون

خط الهجوم: ديلي آلي - سون هيونج مين - هاري كين