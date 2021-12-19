حالة الطقس السيئ.. القاهرة تستعد لمواجهة الأمطار الغزيرة خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.





وأكد محافظ القاهرة، أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكبارى فى كافة أحياء العاصمة. وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور. كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط. وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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