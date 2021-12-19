عاجل: موجة ثلوج فى المحافظات.. الأرصاد تعلن طقس الليل

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جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إن الطقس سيكون مائل للبرودة على الأنحاء كافة، وسوف يظهر نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأوضحت الأرصاد أنها ستكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتشهد مناطق السواحل الشمالية وشمال الدلتا سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد.
وذكرت الهيئة أن حركة الملاحة البحرية ستشهد اضطراب على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج من 4:5 أمتار.
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