تعطيل الدراسة فى جامعة الإسكندرية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، تعطيل الدراسة غداً الإثنين، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.







وأعلنت الجامعة - وفقا للبيان الصادر عنها - تأجيل أي امتحانات غداً للطلاب إلى موعد آخر. ويشمل قرار تعطيل الدراسة غدا الإداريين، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، والأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد، وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم.

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