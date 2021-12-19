غدا.. تعطيل الدراسة بمدارس ومعاهد وكليات البحيرة بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - واستثنى المحافظ، فى قراره القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات. كما تم التنسيق مع إدارة جامعة دمنهور، وتقرر تعطيل الدراسة غدا بجميع كليات الجامعة. جاء ذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس السيىء وتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب.

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