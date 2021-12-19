اللى بيشرب من النيل لازم يرجع تانى.. أول تعليق لسفير اليابان الجديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال هيروشى، فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية لسفارة اليابان بالقاهرة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنه جاء إلى القاهرة برفقة زوجته وقطته، مؤكدًا أنها المرة الثانية التى يعيش فيها فى القاهرة منذ 1983.
وتابع: "بيقولوا اللى بيشرب من مياه النيل لازم يرجع تانى، وأنا دلوقتى واقف جنب النيل بعد 40 سنة"، معربا عن سعادته بكرم الاستقبال والضيافة من قبل المصريين، مشيدا بالتقدم المذهل الذى حققته مصر.
وأكد أن اليابان دائما ما تقف جانب الشعب المصرى، حيث عملت على بناء مستشفى أبوالريش وكوبرى السلام أول كوبرى معلق على قناة السويس، ودار الأوبرا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كما تدعم مشروع المتحف المصرى الكبير.
وأوضح أنه سيذل كل جهده من أجل تعزيز الصداقة بين مصر واليابان، مضيفًا: "أشكركم وأتمنى ألقاكم فى وقت قريب".
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