بعد وصول الحرارة لـ2 تحت الصفر اليوم.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس (فيديو)

وأضافت إيمان شاكر، مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن موجة الأمطار بدأت على السواحل الشمالية، وستزيد خلال الساعات المقبلة لتكون غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد وسقوط حبات البرد.
وأوضحت أن الأمطار ستصل إلى محافظات الوجه البحرى مساء اليوم وتمتد للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة، وستستمر الأمطار متوسطة الشدة غدا على القاهرة الكبرى.
وأشارت إلى هناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وستسجل الحرارة على القاهرة الكبرى الليلة 7 درجات، وعلى وسط سيناء وسانت كاترين إلى 2 تحت الصفر، وهو ما يؤدى إلى تكون الثلوج هناك.
ولفتت إلى أن التحسن فى الأحوال الجوية سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، مع استمرار الأمطار على السواحل الشمالية، داعية كبار السن والأطفال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة وارتداء الكمامة لأصحاب الأمراض التنفسية والقيادة بحرص.
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