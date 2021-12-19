مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع حدائق الفسطاط

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع حدائق الفسطاط، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولى المكتب الاستشارى للمشروع.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لنسب الإنجاز بهذا المشروع المهم، مجدداً أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، ولافتاً فى هذا الصدد إلى الأهمية الخاصة لهذا المشروع، نظراً لدوره المحورى فى إعادة إحياء أول عاصمة إسلامية فى أفريقيا، وتحويل المنطقة إلى متنزه بيئى وسياحى وثقافى أمام الزوار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما تتمتع به حدائق الفسطاط من ميزات تنافسية تجعل منها قبلة للزائرين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل ومكونات المشروع الذى يضم منطقة الأسواق، حيث تم التطرق إلى المخطط التصميمى للمنطقة، والأعمال المعمارية بها التى تضم مناطق خضراء، وساحة رئيسية، وساحات فرعية، وساحات جلوس، ومطاعم، وساحات ترفيهية ومنطقة ملاهى، ومسارات ربط بالمناطق المحيطة، ومبانى للحرف (نحاس، قماش، سجاد، زجاج، فخار، شمع، خزف، جلود)، ومعارض حرفية، ومنطقة لعرض التنورة، ومبنى تذاكر، ومبانى سكنية وإدارية، كما تحتضن مسجد عمرو بن العاص والساحة الخاصة به، ومنطقة الحفائر، وأماكن انتظار السيارات، كما تم استعراض أعمال تنسيق الموقع بمنطقة الأسواق، ومنطقة الألعاب ذات الطابع الشعبى.

وتم التطرق إلى منطقة المغامرات بالمشروع، حيث تضمن المخطط العام بها المسارات الخارجية الرئيسية، والمسارات الفرعية والداخلية، ومناطق الأطفال والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومناطق الألعاب الجماعية والعائلات، ومناطق الجلوس والاسترخاء، وساحة الشطرنج، ومنطقة المتاهات، ومناطق المغامرات للأطفال والكبار، ومضمار الدراجات، ومحاور الربط بالمناطق المحيطة.

كما تم تناول محتويات منطقة التلال بالمشروع، والتى تنقسم إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات تخلق بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة، بحيث تجعل من قمة التلال مظلات هامة على المشروع والمنطقة.

وتضم "تلة الوادى والقصبة" مدرجات، ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاه للربط، وكافيتريا، وشلال، وتضم "تلة الحفائر" مسرحا خارجيا، ومسارات مشاه، ومنطقة لعب أطفال، ومناطق خضراء، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يضم أيضاً منطقة "سهل القصبة"، الذى يحتوى على منطقة التلال والوادى بها منطقة لعب للأطفال، ومنطقة جلوس مظللة، والمنطقة الترفيهية التى تضم تلالا خضراء بها أشجار ملونة، ومنطقة ملاعب.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروع حدائق الفسطاط، بما فى ذلك استعراض الحزم التصميمية التى تم الانتهاء منها، والموقف التنفيذى للأعمال بساحة جامع عمرو بن العاص، بما فى ذلك الأعمال الخاصة بخزان الحريق، والنصب التذكارى، والتراس، والبوابة الرئيسية، والمصاطب المطلة على جامع عمرو بن العاص، والنافورة، وأحواض النخيل، والتى بلغت معدلات الإنجاز بها 62%، كما تم استعراض الملخص التنفيذى لموقف أعمال الحفر والردم والتسويات، وموقف الأعمال بالمنطقة الثقافية التى بدأت فى شهر نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى موقف الأعمال الخاص بالبوابات والأسوار التى بدأت فى مطلع الشهر الجارى.