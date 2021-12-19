/667035/انتخابات-اتحاد-الكرة-تشتعل-من-يحسم-الصراع

تقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير القادم، في أول شهر من عام 2022، بعدما أتفقت العمومية على ذلك الموعد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستشهد انتخابات اتحاد الكرة شراسة كبيرة وقوة بين المرشحين، حيث تقدمت حتى الأن قائمتين يوجد بهما أسماء قوية ستنافس، على المقاعد سواء العضوية أو الرئيس أو نائب الرئيس.

ويستعرض معكم دوت الخليج المرشحين حتى الأن في الانتخابات:

القائمة الأولى ترشحت اليوم الأحد وتضم:

جمال علام رئيسا

خالد الدرندلي نائبا

الأعضاء:

حازم إمام - محمد بركات - عامر حسين - حلمي مشهور - محمد أبوالوفا - إيهاب الكومي - دينا الرفاعي

القائمة الثانية ستتقدم غدا الإثنين وتضم:

سامح فهمي رئيسا

مجدي اللوزي نائبا

الأعضاء: محمد الطويلة - محمود حسين - أحمد حسن - ماجد نجاتي - عدلي القيعي - حسين عبده - رانيا علواني

أكد ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق، أنه حزين من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، بسبب المؤامرات التي كانت تقام ضده.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة النهار” “الاتحاد المصري لكرة القدم قام بعمل مؤامرة غير مفهومة من أجل الإطاحة بي من منصبي وأنا لم أخطئ تماما، ولكنهم كانورا يرغبوا في رحيلي عن منتخب الشباب”.

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وزاد “عملت بكل إخلاص مع منتخب مصر وأتمنى أن تعمل المدربين مثلما كنت أعمل خلال فترة تواجدي، لأنني أخلطت لأعلى درجة وهذا أمر طبيعي أقوم بفعله بشكل مستمر خلال أي مكان أتواجد به”.

وواصل “كنت أحد أسباب ظهور إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على الساحة الرياضية، وتحدثت مع جميع المسئولين أن هذا اللاعب سيكون له شأن كبير في كرة القدم المصرية”.

وتابع “تواجدت في كل مكان في مصر من أجل الحصول على المواهب من القرى والأماكن المتواجد بها اللاعبين أصحاب المهارة، ولم أفعل أي شئ يخالف ضميري المهني حتى يتم رحيلي بهذا الشكل”.

واختتم “حزين بسبب الطريقة التي رحلت بها ولكن راضي عن نفسي تماما كل الرضى لأنني لم أقصر يوما ما في عملي”.