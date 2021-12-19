«بلا قلب».. عصابة سرقة أبواب المقابر بقرية النقيدي بالبحيرة

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شهد أهالي قرية النقيدي بمركز كوم حماده بمحافظه البحيره، اليوم الخميس، حادث مؤثر، قام بعض من اللصوص بسرقة أبواب المقابر التابعة لقرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة سرقة أبواب المقابر بالبحيرة

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة كوم حماده ،بلاغا، من الأهالى يفيد بورود سرقة أبواب المقابر، بدون ان يأخذوا في الاعتبار حرمة الموتى، وعلي الفور انتقل رجال الشرطة الي مكان الواقعة واتضح سرقة عدد من أبواب المقابر القرية.

وجاري الفحص والتحريات عن مرتكب الواقعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى إلقاء القبض على شخص سائق باحدي شركات التوصيل وله معلومات جنائية مسجلة، قام بهتك عرض وتحرش بطفلة بريئة فى العقد الأول من عمرها بمدخل منزل فى منظقة الشيخ زايد.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من والد طفلة البريئة فى العقد الأول من عمرها، ضحية الشيخ زايد، يفيد بقيام بضبط الأهالي منطقة الشيخ زايد، شخص بهتك عرض واغتصب ابنته داخل مدخل منزل كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم، بمحايلتها “تعالي هجبلك حاجات حلوة:.

شهود العيان

وبالمعاينة والفحص لاجهزة الأمنية، وسؤال الشهود العيان، اقروا بتجمعهم علي صراخ الطفلة البريئة الضحية، واستغاثتها أثناء قيام المتهم بالتحرش وهتك عرضها بها بمدخل المنزل، وبالكشف أيضا عن هوية المتهم أتضح أنه يعمل سائق باحدي شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلي القسم، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.