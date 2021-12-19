/667028/مرثا-محروس-ردا-على-بيان-السفارة-الألمانية-نرفض-أي-تدخل-خارجي-فى-الشأن-المصري

رفضت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، تصريحات السفارة الألمانية في مصر، رفضا تاما لتدخل أي قوي خارجية في شأنها الداخلي المصري.

بيا السفارة الألمانية بالقاهرة

وأشادت عضو مجلس النواب، برد وزارة الخارجية معتبرة أنه رد قوي لأي محاولة تدخل سافر وغير مبرر في الشئون الداخلية لمصر وأضافت "محروس" لا نسمح لأي قوي فرض مظلتها علي الدولة المصرية أو التشكيك في نزاهة القانون المصري فالقضاء المصري وحراس عدالته يشهد له العالم باستقلاليته

كما وصفت مرثا محروس، بيان وزارة الخارجية الألمانية وما طالبت به ألمانيا فيما يخص الإفراج عن "السيد الباقر وعلاء عبدالفتاح ومحمد إبراهيم" بأنه لا يمت للعدالة بصلة فلا يوجد مايسمي بجملة "لا يمكن معاقبة...!" فلا أحد فوق القانون مهما كانت وظيفته فالأمر يتعلق بين أيدي القضاء المصري

وشددت وكيل اتصالات النواب، علي تصريح الوزارة الخارجية المصرية بأنه من الأنسب أن تلتفت ألمانيا لتحديات دولتها أفضل من محاولات السيطرة وقالت معقبة أن في حالة مماثلة لا يمكن لمصر إصدار تصريح مماثل بشأن مواطن ألماني يمثل بين أيدي القضاء الألماني واختتمت أعبر عن فخري بقوة الدولة التي لا تسمح لأي دولة بفرض وصيتها أو تغير من سياستها الداخلية .