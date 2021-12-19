/667000/التدريب-التمهيدي-لرؤساء-وسكرتيري-الانديه-للعام-الروتاري-2022-2023-صور

قام محافظ المنطقة ٢٤٥١ ياسر نشأت بافتتاح أول دوره تمهيدية لرؤساء وسكرتيري الأنديةPre-Pets تحت قياده المحافظ القادم الدكتور عماد عبد الوهاب و ذلك لكافة أندية المنطقة ٢٤٥١ بمركب الباشا بالقاهرة .

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وتتضمنت الدوره رؤية و أهداف محافظ قادم عماد عبد الوهاب، كما تتضمن التدريب الدورات التعليمية الأساسية فى فن أظهار صورة مشرفة للأندية و القيادة و الإدارة الفعالة بالإضافة إلي كيفية أن نصبح أنديه روتاريه نشيطة ومتميزة و القياده الرائدة و الإدارة الفعاله للنوادي الروتاريه من خلال مناقشات مثمرة من الرؤوساء و السكرتريين.

كما قام محافظ سابق أسامة الأحمر بإلقاء كلمة ختامية و إنهاء الندوة.

قام بالتدريب كل من : محافظ قادم عماد عبد الوهاب مدرب المنطقه ريم عبد المجيد رئيس سابق طارق ميشيل رئيس سابق هشام البدوى رئيس سابق دينا قطب سليمان رئيس سابق مروة الجبوري .

كما حضر التدريب محافظ منتخب لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ أيمن نزيه، وسكرتير المنطقة مايسة زيدان، وسكرتير المنطقة القادم مروان منتصر ،ورئيس مؤتمر المنطقة القادم ماهر قاسم ، وأمين صندوق المنطقة القادم عادل عبد الشافى، ومعاون محافظ قادم باكينام الرملاوي.