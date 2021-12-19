/667033/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-ليفربول-وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وافتتح الإنجليزي هاري كين سجل التهديف في المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة، من خلال تانجوي ندومبيلي أرسل تمريرة رائعة من خارج منطقة الجزاء استلمها كين ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس أليسون لداخل الشباك.

هدف ليفربول أمام توتنهام

وأهدر فريق توتنهام العديد من الفرص في الشوط الأول، أمام ليفربول، عن طريق الكوري الجنوبي سون، والألماني ديل آلي والتي تالق فيها البرازيلي أليسون حارس الريدز والتصدي لكرة آلي.

عاد ليفربول بهدف التعادل في الدقيقة 35 من عمر المباراة، عن طريق البرتغالي ديجو جوتا، من خلال أندرو روبيرتسون أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار حولها جوتا برأسية قوية مرت على يمين الحارس لوريس لداخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبيرتسون

خط الوسط: مورتون، ميلنر، كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا

تشكيل توتنهام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: ديفيز - داير - سانشيز

خط الوسط: ريان سيسينيون - وينكس - ندومبيلي - ايمرسون

خط الهجوم: ديلي آلي - سون هيونج مين - هاري كين

ويأتي غياب ألكانتار عن صفوف ليفربول وينضم لقائمة المصابين بالفيروس وهم، فيرجيل فان دايك، وهندرسون وفابينيو.

وسيتم عمل إجتماع عاجل بين أندية الدوري الإنجليزي والرابطة من أجل معرفة مستقبل الدوري بعد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

يورجن كلوب عن عقد محمد صلاح

وتحدث يورجن كلوب قبل مباراة ليفربول وتوتنهام مساء اليوم “لا يوجد قلق بشأن تجديد تعاقد محمد صلاح مع الفريق”.

وزاد “المحادثات جدية، هذا كل ما أريد أن يعرفة الجميع، ولا أهتم بموعد نهايتها ولكننا على أعتاب الإعلان عن تجديد التعاقد مع محمد صلاح”.

وواصل “نجم الريدز سعيد مع الفريق ونحن سعداء بتواجدة والكل يعلم مدى أهميتة لنا وللفريق، والتجديد قادم”.